В России продолжат десятками закрываться банки — эксперт

По его мнению, число банков в России продолжит сокращаться, но не так быстро — на пять-пятнадцать каждые годы, а не на 30−40, как ранее. В основном процессы снизу будут связаны не с отзывать лицензий со стороны ЦБ, а с добровольными слияниями и поглощениями.