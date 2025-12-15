В России продолжат десятками закрываться банки — эксперт

Об этом в беседе с порталом «Банки.ру» заявил экономист Сергей Лукьянец, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперт напомнил, что за последнее десятилетие количество банков в России сократилось более чем в три раза: с примерно тысячи в начале 2010-х до 353 по состоянию на сентябрь 2025 года. Одним из главных факторов этого процесса становится строгая очистка регулятора — ликвидация неплатежеспособных банков, зачастую связанная с отмыванием денег или сомнительными операциями.
Также фиксируется тенденция к поглощению менее устойчивых игроков крупными банками и уход иностранных финансовых институтов с рынка. Кроме того, высокие расходы на соблюдение регуляторных требований (таких как комплаенс и кибербезопасность) делают малые банки менее жизнеспособными, что вынуждает их закрываться или специализироваться в узких нишах. Эксперт предполагает, что тенденция к сокращению числа банков продолжится, однако сама динамика замедлится.
Рынок еще остается фрагментированным по сравнению с другими странами, где на один банк приходится значительно больше активов. В России доля пяти крупнейших банков в активах — около 60%, тогда как в большинстве европейских стран этот показатель превышает 70%. Дальнейшая консолидация повысит эффективность и устойчивость сектора.
Центральный банк РФ продолжает политику «оздоровления» рынка, однако этап массовой «зачистки» завершился. Сейчас основной упор делается на контроль качества активов в условиях высокой ключевой ставки и роста проблемных кредитов. Банки с слабым риск-менеджментом и неэффективными бизнес-моделями остаются под угрозой, отмечает Лукьянец.
По его мнению, число банков в России продолжит сокращаться, но не так быстро — на пять-пятнадцать каждые годы, а не на 30−40, как ранее. В основном процессы снизу будут связаны не с отзывать лицензий со стороны ЦБ, а с добровольными слияниями и поглощениями.