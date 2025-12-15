В Иркутской области определили победителей конкурса «Финансовая перемена»

«В Иркутской области реализуется региональная программа, направленная на повышение финансовой грамотности. Обучение этим навыкам, безусловно, начинается с детства. Такие конкурсы, как “Финансовая перемена”, позволяют выявить лучшие практики для работы с детьми и молодежью, выработать новые эффективные методики, направленные на финансовое просвещение», — отметила исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Екатерина Багайникова.