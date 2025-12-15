Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области определили победителей конкурса «Финансовая перемена»

Иркутская область, НИА-Байкал — Победителей второго регионального конкурса «Финансовая перемена» определили в Иркутской области.

Источник: НИА Байкал

Всего в рамках конкурса, организованного Региональным центром финансовой грамотности Института развития образования совместно с министерством финансов Иркутской области, проведена экспертная оценка 53 проектов.

Определено по три лидера в трех номинациях: «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по финансовой грамотности», «Инновационные технологии в обучении финансовой грамотности», «Лучшая модель реализации программы финансовой грамотности».

Среди победителей — представители школ, колледжей и детских садов из разных районов и городов Приангарья, отмечает пресс-служба Правительства региона.

«В Иркутской области реализуется региональная программа, направленная на повышение финансовой грамотности. Обучение этим навыкам, безусловно, начинается с детства. Такие конкурсы, как “Финансовая перемена”, позволяют выявить лучшие практики для работы с детьми и молодежью, выработать новые эффективные методики, направленные на финансовое просвещение», — отметила исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Екатерина Багайникова.

Итогом мероприятия стала деловая игра «Денежный поток», которая позволила участникам смоделировать финансовую деятельность и приобрести практические навыки для управления личными финансами.