В Иркутской области определили победителей конкурса «Финансовая перемена»

Всего в рамках конкурса, организованного Региональным центром финансовой грамотности Института развития образования совместно с министерством финансов Иркутской области, проведена экспертная оценка 53 проектов.
Определено по три лидера в трех номинациях: «Лучшее методическое обеспечение реализации программы по финансовой грамотности», «Инновационные технологии в обучении финансовой грамотности», «Лучшая модель реализации программы финансовой грамотности».
Среди победителей — представители школ, колледжей и детских садов из разных районов и городов Приангарья, отмечает пресс-служба Правительства региона.
«В Иркутской области реализуется региональная программа, направленная на повышение финансовой грамотности. Обучение этим навыкам, безусловно, начинается с детства. Такие конкурсы, как “Финансовая перемена”, позволяют выявить лучшие практики для работы с детьми и молодежью, выработать новые эффективные методики, направленные на финансовое просвещение», — отметила исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области Екатерина Багайникова.
Итогом мероприятия стала деловая игра «Денежный поток», которая позволила участникам смоделировать финансовую деятельность и приобрести практические навыки для управления личными финансами.