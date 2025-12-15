Движение троллейбуса № 3 до предместья Марата в Иркутске восстановлено

Теперь транспорт, как и раньше, будет следовать до конечной остановки в предместье Марата, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Напомним, маршрут был сокращен в связи со строительством теплового луча.
Иркутск, НИА-Байкал — С 15 декабря полностью восстановлено движение троллейбуса № 3 «Солнечный — Марата».
