Движение троллейбуса № 3 до предместья Марата в Иркутске восстановлено

Иркутск, НИА-Байкал — С 15 декабря полностью восстановлено движение троллейбуса № 3 «Солнечный — Марата».

Источник: НИА Байкал

Теперь транспорт, как и раньше, будет следовать до конечной остановки в предместье Марата, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Напомним, маршрут был сокращен в связи со строительством теплового луча.