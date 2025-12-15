Ричмонд
Из Красноярского края с начала 2025 года вывезли 1,8 миллиона тонн зерна

Впервые из региона отправили пшеницу во Вьетнам.

Источник: Комсомольская правда

За 11 месяцев 2025 года специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали вывоз 1,8 миллиона тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Как сообщила пресс-служба ведомства, из них на экспорт отправили 201,6 тысячи тонн.

Сибирское зерно и семена рапса экспортируются в Беларусь, Китай, Казахстан и Монголию. Впервые пшеницу из нашего региона отправили во Вьетнам — 2,1 тысячи тонн.

При внутрироссийских перевозках сотрудники проконтролировали 1,6 миллиона тонн — это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Основными регионами поставки зерна стали: Калининградская и Ленинградская области, Краснодарский и Приморский края.