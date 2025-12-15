Из Красноярского края с начала 2025 года вывезли 1,8 миллиона тонн зерна

За 11 месяцев 2025 года специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю проконтролировали вывоз 1,8 миллиона тонн зерна, продуктов его переработки, масличных культур и гороха. Как сообщила пресс-служба ведомства, из них на экспорт отправили 201,6 тысячи тонн.