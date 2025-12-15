В Жамбылской области будут выпускать датчики и системы управления ирригацией

«Мы договорились о совместной работе по нескольким направлениям. В первую очередь, это реконструкция ирригационных систем с обязательными внедрением автоматизации и цифровизации. Второе — это подготовка кадров. За последние два года мы наладили активное сотрудничество с китайскими предприятиями. Например, в этом году 125 специалистов водного хозяйства прошли курсы повышения квалификации с КНР за счет компании Power China» Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.