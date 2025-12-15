Самарским пенсионерам готовят налоговые послабления

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести для старшего поколения специальные льготы по налогу на доходы (НДФЛ).
Суть инициативы — учитывать уровень доходов пожилых граждан. По новым правилам те, чей годовой доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума пенсионера, смогут вообще не платить НДФЛ со своей зарплаты.
Для тех, кто зарабатывает больше, но не более 2,4 миллиона рублей в год, предлагается использовать пониженную налоговую ставку — 50% от обычной. Это означает, что вместо 13% многие будут платить 6.5%, вместо 15% — 7.5%
Льготы коснутся и предпенсионеров. Если их годовой доход не превышает 1.5 прожиточного минимума пенсионера, для них будет действовать ставка в размере 75% от обычной (например, 9.75% вместо 13%).
Авторы законопроекта подчеркивают, что это не отмена прогрессивной шкалы, а её адаптация под нужды старшего поколения. Остальные правила — например, ставки для дивидендов или выигрышей — остаются без изменений. Если инициативу поддержат, изменения могут вступить в силу уже в следующем году.