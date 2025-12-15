Ричмонд
В Новосибирске движение по четвёртому мосту откроют 15 декабря

Движение по новому мосту через реку Обь в Новосибирске откроется сегодня, 15 декабря. Об этом ГК «ВИС» сообщила Сиб.фм.

Источник: Сиб.фм

«Открытие движения будет сегодня в 23:50. Также с 23:30 будет запущена прямая трансляция на платформе Rutube», — пояснили в ГК «ВИС».

Жители и гости города смогут посмотреть прямой эфир запуска моста на платформе Rutube. Ссылка на трансляцию будет опубликована за полчаса до начала в Официальном Telegram-канале Группы «ВИС».

После ввода моста в эксплуатацию автомобилистам откроют основной участок автодороги, полностью заработает правобережная развязка, а также более десяти съездов на левом берегу Оби. До завершения строительства всех развязок на левобережной стороне проезд по мосту останется бесплатным.