Анонсирована разработка альтернативной системы переводов в РФ без СБП

Независимые аналитики указывают и на поведенческий фактор. В России уже более десяти лет доминирует привычка переводить деньги по номеру телефона, и именно этот способ стал стандартом по умолчанию. Хотя QR-переводы действительно упрощают процесс, большинство пользователей не воспринимают ввод номера как существенную проблему.