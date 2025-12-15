Анонсирована разработка альтернативной системы переводов в РФ без СБП

На российском рынке готовится к запуску новый формат денежных переводов между гражданами — по QR-коду, без участия системы быстрых платежей и национальной платежной инфраструктуры. Инициаторами проекта выступают крупнейшие банковские организации страны.
Как выяснилось, зеленый и желтый банки планируют предложить клиентам сервис переводов по QR-коду между физическими лицами. Механизм предполагает, что получатель средств формирует в мобильном приложении своего банка QR-код, в который заранее заложены сумма и реквизиты счета. Отправителю достаточно считать код в своем приложении — деньги автоматически зачисляются адресату. Альтернативно получатель может создать ссылку на перевод и направить ее любым способом, передает Коммерсантъ.
В желтом банке считают, что технология упростит сбор средств с нескольких отправителей, особенно если речь идет о клиентах разных банков. Новый формат исключает ручной ввод номера телефона или карты, а также снижает риск ошибок при переводе средств. По оценке представителей банковской организации, сервис ориентирован на бытовые сценарии — сборы на подарки, школьные нужды и другие коллективные платежи.
В зеленом банке подтвердили, что запуск сервиса запланирован на ближайшие дни. Возможность подключения других банков будет рассматриваться позже. При этом технологически участие в системе смогут принять любые финансово-кредитные учреждения. Комиссии за переводы, как отмечается, будут сопоставимы с действующими тарифами по быстрым переводам между физлицами.
Ранее глава Центрального банка заявляла, что регулятор не возражает против появления альтернативных платежных решений, если рынок к этому готов.
Эксперты, впрочем, оценивают перспективы нового сервиса сдержанно. По их мнению, конкурировать с привычными переводами по номеру телефона он сможет лишь при более низких тарифах. Пока же охват ограничен несколькими банками, а функционально решение во многом дублирует уже существующие инструменты.
Кроме того, отмечается правовая неопределенность. Закон об универсальном QR-коде ориентирован прежде всего на оплату товаров и услуг, а переводы между физическими лицами в нем напрямую не прописаны. Это оставляет пространство для маневра кредитных организаций, но одновременно создает риски вмешательства со стороны регулятора.
Независимые аналитики указывают и на поведенческий фактор. В России уже более десяти лет доминирует привычка переводить деньги по номеру телефона, и именно этот способ стал стандартом по умолчанию. Хотя QR-переводы действительно упрощают процесс, большинство пользователей не воспринимают ввод номера как существенную проблему.
В результате новый сервис может занять нишевое положение. Экономика таких проектов, по оценкам специалистов, остается на грани рентабельности — особенно с учетом конкуренции как с дешевыми переводами между банками, так и с перспективой массового внедрения цифрового рубля.
Читайте также: Обнародовано, что делала семья Усольцевых за часы до загадочного исчезновения.