Стало известно, где построят паром для Дальнего Востока

В Крыму будет построен паром для транспортных нужд Дальнего Востока. Он получит название «Петропавловск». Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта РФ.
Так, паром сможет перевозить пассажиров, грузы и автомобили. Судно построят на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы. Оно строится по поручению президента России в рамках федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы» для организации регулярного пассажирского и грузового сообщения между морскими портами Дальнего Востока.
Паром свяжет порты Камчатки, Сахалина, Приморского края, Магаданской области и Курильских островов. Таким образом, стало известно, какое именно судно будет запущено на маршрут, о котором все больше говорится в контексте транспортной связности макрорегиона.
Напомним, что о круизном туризме на Дальнем Востоке заговорили ещё в период пандемии коронавируса, когда заграничный отдых стал для россиян недоступным. Именно из Приморья, из Владивостока стартовал первый дальневосточный круиз на Сахалин.
Но развлечение оказалось отнюдь не бюджетным — стоимость шестидневного круиза превышала 280 тысяч рублей, если брать билет в каюте эконом-класса с удобствами на палубе. Возвращаться с Сахалина домой туристы тоже должны были за свой счёт.
Сейчас паром готовят к ходовым испытаниям, они начнутся в феврале, а в июле судно передадут государственному заказчику.