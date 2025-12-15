Выяснилось, как «схема Долиной» ударила по рынку вторичного жилья в России

Именно такой сценарий лег в основу резонансного дела певицы Ларисы Долиной. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск и признал недействительной сделку по продаже квартиры. Суд пришел к выводу, что продавец действовала в состоянии заблуждения. Право собственности было восстановлено, а покупательница лишилась и жилья, и уплаченных денег. Это решение впоследствии подтвердили Мосгорсуд и Вторая кассация. В настоящее время дело рассматривается в Верховном суде.