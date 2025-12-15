Выяснилось, как «схема Долиной» ударила по рынку вторичного жилья в России

Распространение так называемой «схемы Долиной» привело к заметным изменениям на рынке вторичной недвижимости в России. Покупатели все чаще отказываются от сделок, опасаясь последующего оспаривания, сообщили участники рынка.
По данным банковского сектора, влияние схемы выражается в резком росте отказов от покупки квартир, где продавцами выступают пожилые или одинокие собственники. Потенциальные покупатели либо полностью выходят из переговоров, либо занимают выжидательную позицию, не решаясь довести сделку до конца, передает РИА Новости.
Эксперты отмечают, что ситуация усугубляется отсутствием четкой правовой позиции. До вынесения решения Верховным судом, заседание которого назначено на 16 декабря, рынок фактически находится в состоянии неопределенности. На данный момент, как подчеркивают специалисты, не существует механизма, который позволял бы полностью исключить риск последующего оспаривания сделки со стороны продавца.
Речь идет о схеме, при которой собственник после продажи квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, заявляя, что в момент сделки действовал под влиянием мошенников. В результате сделка может быть признана недействительной, а покупатель остается без квартиры и без средств.
Именно такой сценарий лег в основу резонансного дела певицы Ларисы Долиной. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск и признал недействительной сделку по продаже квартиры. Суд пришел к выводу, что продавец действовала в состоянии заблуждения. Право собственности было восстановлено, а покупательница лишилась и жилья, и уплаченных денег. Это решение впоследствии подтвердили Мосгорсуд и Вторая кассация. В настоящее время дело рассматривается в Верховном суде.
На фоне происходящего в Госдуме обсуждают меры по защите участников рынка. В числе предложений — введение семидневного «периода охлаждения» при сделках с недвижимостью. Предполагается, что средства покупателя будут временно размещаться на специальном счете, с которого их нельзя будет перевести или обналичить до окончательного завершения сделки.
Законодатели ранее заявляли о заинтересованности в выработке системных решений для борьбы с мошенническими схемами на вторичном рынке жилья. До появления таких механизмов рынок, по оценкам специалистов, продолжит демонстрировать осторожность и рост числа сорванных сделок.
