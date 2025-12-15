Россия ведет переговоры о бесперебойных поставках нефти в дну из стран Южной Азии.
Шри-Ланка начала переговоры о бесперебойных поставках российской нефти и СПГ. Об этом сообщил посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера.
«Государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки сейчас ведет эти переговоры и о СПГ, и о модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы иметь возможность бесперебойно использовать российскую нефть», — отметила Гунасекера. Ее слова передает ТАСС.
Посол уточнила, что Шри-Ланка уже передала российской стороне свои предложения по вопросу поставок. Однако она подчеркнула, что никаких соглашений еще не подписано.
Еще в 2022 году власти страны начали переговоры о возможных поставках российской нефти в кредит для покрытия острой нехватки топлива на внутреннем рынке. В 2023 году тогда еще посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге заявлял, что республика получает российскую нефть опосредованно — через Индию и Ближний Восток.
Запад начал активно вводить антироссийские санкции с 2022 года. В ЕС также заявляли о поэтапном отказе от российского газа в целом. Однако Россия сохранила стабильные объемы экспорта нефти и восстановила пострадавшие мощности.
Страны Евросоюза уже достигли предварительной договоренности об отказе от российского газа. Импорт сжиженного природного газа из РФ планируют полностью прекратить к концу 2026 года.
В Москве неоднократно указывали, что подобная политика наносит ущерб в первую очередь европейским странам. Там отмечали, что уход от прямых договоров ведет к удорожанию ресурсов и усилению зависимости от альтернативных поставщиков.