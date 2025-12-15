Еще одна страна хочет закупать нефть и газ у России

Еще в 2022 году власти страны начали переговоры о возможных поставках российской нефти в кредит для покрытия острой нехватки топлива на внутреннем рынке. В 2023 году тогда еще посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге заявлял, что республика получает российскую нефть опосредованно — через Индию и Ближний Восток.