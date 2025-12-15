Обнародовано, что в России хотят запретить банкам передавать долги коллекторам

В Госдуме ФС РФ готовятся рассмотреть законопроект, который может серьезно изменить рынок взыскания долгов с граждан. Документ предусматривает запрет на передачу просроченной задолженности коллекторским агентствам, если просрочка превышает 60 дней.
Инициатором законопроекта выступил депутат Ярослав Нилов, передает РБК. Он предложил установить запрет на уступку права требования по договорам, где заемщиком выступает гражданин как потребитель, в случае если на момент передачи долг просрочен более чем на 60 календарных дней. В течение первых двух месяцев уступка будет возможна только с согласия самого должника.
В пояснительной записке к документу указано, что такие ограничения должны сбалансировать интересы кредиторов и заемщиков, снизить количество конфликтов и повысить качество правоприменения.
Участники рынка отмечают, что 60 дней считаются ранней стадией просрочки. Как правило, финансово-кредитные учреждения передают проблемные долги коллекторам позже. Однако в случае принятия закона процесс взыскания изменится кардинально. Если задолженность не будет передана в установленные сроки, банкам и микрофинансовым организациям придется самостоятельно заниматься дальнейшей работой с должниками.
Эксперты предупреждают, что это приведет к росту издержек. Финансовым организациям потребуется расширять штат сотрудников, создавать или масштабировать собственные службы взыскания, инвестировать в техническое оснащение и контактные центры. Такие расходы могут оказаться неподъемными для части игроков рынка.
Коллекторские агентства, по оценкам специалистов, полностью с рынка не исчезнут и продолжат работать по договорам цессии. Однако объем агентских схем заметно сократится. Это, в свою очередь, приведет к перестройке всей отрасли: компании, специализирующиеся на агентском взыскании, могут либо уйти с рынка, либо быть поглощены крупными банковскими структурами, которым проще купить готовый бизнес с инфраструктурой, чем развивать собственные мощности с нуля.
Для самих заемщиков, по мнению экспертов, принципиальных изменений не ожидается. Условия кредитных договоров сохранятся независимо от того, кто занимается взысканием — коллекторская организация или внутренняя служба банка. Форматы взаимодействия с должниками также останутся прежними: звонки, уведомления и рассылки продолжатся.
При этом подчеркивается, что и коллекторы, и банковские службы взыскания обязаны соблюдать требования действующего законодательства о защите прав должников.
