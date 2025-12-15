Обнародовано, что в России хотят запретить банкам передавать долги коллекторам

Инициатором законопроекта выступил депутат Ярослав Нилов, передает РБК. Он предложил установить запрет на уступку права требования по договорам, где заемщиком выступает гражданин как потребитель, в случае если на момент передачи долг просрочен более чем на 60 календарных дней. В течение первых двух месяцев уступка будет возможна только с согласия самого должника.