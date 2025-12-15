Машинисты и электромонтажники вошли в число самых востребованных в Омске

Эксперты проанализировали рынок труда в сфере производства в Сибирском федеральном округе и выяснили, в каких регионах в 2025 году был самый высокий спрос на сотрудников и где работодатели предлагали наиболее конкурентные зарплаты.
По итогам ноября лидером по спросу на производственный персонал в Сибири стала Новосибирская область — на неё пришлось 20% всех вакансий округа в этом направлении. На втором месте оказался Красноярский край (19%), на третьем — Иркутская область (15%). Далее в рейтинге — Кемеровская и Омская области (по 13%), Алтайский край (10%), Томская область (7%), Республика Хакасия (2%), Республика Алтай и Республика Тыва (по 1%).
В числе наиболее востребованных специалистов на производстве аналитики называют машинистов — 16% вакансий. Следом идут электромонтажники (13%), сварщики (10%), слесари (9%). На долю инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков приходится 6%. Ещё по 4% вакансий — у начальников смены и мастеров участка, операторов производственной линии, инженеров по охране труда и технике безопасности, инженеров-экологов, технологов, механиков, сервисных инженеров и инженеров-механиков. По 3% — у начальников производства, токарей, инженеров-энергетиков и инженеров-электриков.
Отдельно hh.ru отмечает, что работодатели нередко подбирают сотрудников не только в своём регионе, но и на вахту. Самая высокая доля вахтовых предложений в сфере производства зафиксирована в Республике Тыва — 64%. Далее идут Иркутская область (54%), Республика Алтай (53%), Красноярский край (49%), Республика Хакасия (48%). При этом больше возможностей устроиться на работу без вахты у соискателей в Омской области, где доля таких вакансий составила 40%. В Кемеровской области показатель — 33%, в Новосибирской — 32%, в Томской области и Алтайском крае — по 31%.
«Высокая доля вахты всегда отражается на уровне предлагаемых заработных плат, и поднимает их “выше рынка”, именно такая ситуация сложилась и в сфере производства. Медиана зарплатного предложения в Сибири в направлении “производство, сервисное обслуживание” в ноябре 2025 достигла 133 тысячи рублей. Причём самые конкурентные предложения зафиксированы именно там, где вахты больше всего, это Республика Тыва (медиана зарплатного предложения — 172 тыс. руб.), Иркутская область (162,3 тыс. руб.), Красноярский край (161,3 тыс. руб.), Республика Алтай (157,7 тыс. руб.) и Республике Хакасия (157,2 тыс. руб.). Там, где доля вахтовых вакансий поменьше, отстают и суммы предложений: Омская область (134,1 тыс. руб.), Новосибирская область (111,5 тыс. руб.), Кемеровская область (100,4 тыс. руб.), Томская область (90,2 тыс. руб.) и Алтайский край (87,4 ₽)», — комментирует Екатерина Дегтярёва, директор hh.ru Сибирь.