Машинисты и электромонтажники вошли в число самых востребованных в Омске

Отдельно hh.ru отмечает, что работодатели нередко подбирают сотрудников не только в своём регионе, но и на вахту. Самая высокая доля вахтовых предложений в сфере производства зафиксирована в Республике Тыва — 64%. Далее идут Иркутская область (54%), Республика Алтай (53%), Красноярский край (49%), Республика Хакасия (48%). При этом больше возможностей устроиться на работу без вахты у соискателей в Омской области, где доля таких вакансий составила 40%. В Кемеровской области показатель — 33%, в Новосибирской — 32%, в Томской области и Алтайском крае — по 31%.