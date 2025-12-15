Россиянам объяснили, в каком случае стоит перенести деньги с накопительного счета на вклад

В условиях снижения банковских ставок россияне могут перевести деньги с накопительного счета на вклад для сохранения пока высокой доходности или для сохранения возможности снять со счета средства. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил финансист Илья Васильков.
По его словам, если человеку в ближайшие несколько месяцев деньги не понадобятся, можно перевести их частично или полностью с накопительного счета на срочный вклад. И это будет выгодным решением.
«Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой», — уточнил собеседник издания.
Но если есть возможность срочного снятия денег, лучше сохранить их на накопительном счете даже при быстром снижении ставок.
