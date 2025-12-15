Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, в каком случае стоит перенести деньги с накопительного счета на вклад

Финансист Васильков посоветовал перенести деньги с накопительного счета на вклад.

Источник: Комсомольская правда

В условиях снижения банковских ставок россияне могут перевести деньги с накопительного счета на вклад для сохранения пока высокой доходности или для сохранения возможности снять со счета средства. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил финансист Илья Васильков.

По его словам, если человеку в ближайшие несколько месяцев деньги не понадобятся, можно перевести их частично или полностью с накопительного счета на срочный вклад. И это будет выгодным решением.

«Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой», — уточнил собеседник издания.

Но если есть возможность срочного снятия денег, лучше сохранить их на накопительном счете даже при быстром снижении ставок.

Ранее специалист по инвестициям Дмитрий Исаков рассказал о том, выгодно ли будет продолжать хранить сбережения на депозитах в 2026 году.