Активистам омских КТОСов вернули госкомпенсации

Напомним, постановление о временной приостановке компенсационных выплат для старших по домам, квартальных, а также активных членов комитетов ТОС города выпущено в конце ноября 2025 года. В дальнейшем в городской администрации обосновали решение необходимостью перенаправления средств на «поддержку и развитие территориального общественного самоуправления», анонсируя возобновление с наступлением 2026 года. В целом система компенсаций этим категориям омичей действует без малого два десятилетия.