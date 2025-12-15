Активистам омских КТОСов вернули госкомпенсации

В понедельник, 15 декабря 2025 года, мэр Сергей Шелест объявил о пересмотре решения о приостановке компенсационных выплат для активистов омских комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС).
«За счёт внутренних ресурсов сохраним выплаты для активистов территориального общественного самоуправления. Частичную компенсацию расходов на оплату ЖКХ, которая выплачивается раз в квартал, они получат в декабре, как и планировалось», — подчеркнул градоначальник.
Напомним, постановление о временной приостановке компенсационных выплат для старших по домам, квартальных, а также активных членов комитетов ТОС города выпущено в конце ноября 2025 года. В дальнейшем в городской администрации обосновали решение необходимостью перенаправления средств на «поддержку и развитие территориального общественного самоуправления», анонсируя возобновление с наступлением 2026 года. В целом система компенсаций этим категориям омичей действует без малого два десятилетия.