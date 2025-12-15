Известный белорусский город скоро откроет около 1000 новых рабочих мест. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник цеха радиационной безопасности предприятия «Белорусская атомная электростанция» Александр Ракавчук.
По его словам, сейчас специалисты БелАЭС обслуживают два энергоблока, было принято решение о строительстве третьего блока (подробнее мы писали здесь).
— Мы готовы выполнить любую задачу: компетенций, персонала у нас достаточно. На протяжении сооружения и первого блока, и второго энергоблока у нас появился огромный опыт, в том числе именно граждан нашей страны, не только приглашенных специалистов, — подчеркнул Александр Ракавчук.
Начальник цеха добавил, что, имея подобные компетенции, квалифицированные специалисты могут справиться с любой задачей. Согласно предварительным расчетам, на третьем блоке Белорусской АЭС в Островце может быть организовано около 1000 рабочих мест. Однако более точные цифры будут определенным проектной документацией.
— Исходя из опыта, около 1 тысячи человек понадобится для безопасного функционирования нашего энергоблока № 3, — отметил Александр Ракавчук.
