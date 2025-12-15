Нацбанк Казахстана объявил о выпуске новых монет

О коллекционных монетах.
«Қазақ күресі» — это традиционная казахская национальная борьба, в которой два соперника меряются силой, ловкостью и выносливостью. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью казахской культуры и спортивного наследия.
Как уточнили в НБК, монеты изготовлены:
— из серебра 925 пробы с золочением, массой 24 гр., диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 штук;
— сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 штук;— сплава нейзильбер (МНЦ 15−20), массой 11,17 гр., диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 штук.
«Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны».Пресс-служба НБК.
Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz c 17 декабря 2025 года.