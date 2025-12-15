Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Казахстана объявил о выпуске новых монет

Национальный банк Казахстана (НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана». Об этом сегодня, 15 декабря 2025 года, объявила пресс-служба Нацбанка, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О коллекционных монетах.

«Қазақ күресі» — это традиционная казахская национальная борьба, в которой два соперника меряются силой, ловкостью и выносливостью. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью казахской культуры и спортивного наследия.

Как уточнили в НБК, монеты изготовлены:

— из серебра 925 пробы с золочением, массой 24 гр., диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 штук;

— сплава мельхиор (МН 25), массой 15 гр., диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 штук;— сплава нейзильбер (МНЦ 15−20), массой 11,17 гр., диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 штук.

«Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны».Пресс-служба НБК.

Они изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК kazcoins.nationalbank.kz c 17 декабря 2025 года.