«КазТрансОйл» возобновляет транзит нефти в Узбекистан в декабре 2025 года

«Поставки нефти в Кыргызстан возобновились в ноябре 2025 года, ранее транспортировка осуществлялась в 2017 году. До конца 2025 года АО “КазТрансОйл” направит в Кыргызстан до 30 тыс. тонн нефти. Транзит нефти в Узбекистан запланирован в декабре текущего года в объеме до 35 тыс. тонн», — сообщили в компании.