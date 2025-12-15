«КазТрансОйл» возобновляет транзит нефти в Узбекистан в декабре 2025 года

АСТАНА, 15 дек — Sputnik. Пресс-служба АО «КазТрансОйл» сообщила о том, что в декабре 2025 года вырастут объемы транспортировки нефти в Кыргызстан.
Также возобновится транзит в направлении Узбекистана.
«Поставки нефти в Кыргызстан возобновились в ноябре 2025 года, ранее транспортировка осуществлялась в 2017 году. До конца 2025 года АО “КазТрансОйл” направит в Кыргызстан до 30 тыс. тонн нефти. Транзит нефти в Узбекистан запланирован в декабре текущего года в объеме до 35 тыс. тонн», — сообщили в компании.
Совокупный объем поставки нефти в оба направления составит до 65 тысяч тонн, из которых до 55 тысяч тонн — в декабре. Транспортировка нефти по всем направлениям осуществляется по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта «Шагыр» АО «КазТрансОйл», где производится налив нефти в железнодорожные цистерны.
«Положительная динамика транспортировки нефти достигнута благодаря эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству с международными партнерами», — отметили в компании.