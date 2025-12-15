Тюменский девелопер застроит новыми домами центр Кургана. Карта

Тюменцы купили участок за 24,9 млн рублей для КРТ в Кургане.
Компания «ИСБ-Зауралье», входящая в состав крупного девелопера «География» из Тюмени, выкупила земельный участок с домами под снос в центре Кургана. Застройщик планирует создать новый жилой квартал по улице Сухэ-Батора в рамках комплексного развития территории (КРТ). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Тюменцы застроят центр Кургана. Фирма из ГК “География” купила у мэрии землю по улице Сухэ-Батора и планирует возвести жилой комплекс после сноса аварийных объектов», — сообщил источник.
Согласно данным аукционной документации, «ИСБ-Зауралье» выкупила земельный участок площадью свыше 20 тысяч квадратных метров за 24,9 миллиона рублей. В рамках проекта КРТ, застройщику необходимо будет снести несколько ветхих домов. Объекты расположены по улице Сухэ-Батора, 1, 7, 9, 11 и по улице Победы, 9. Здания уже расселены в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. На их месте планируется строительство жилого комплекса из многоэтажных домов.
В центре Кургана появится новый жилой комплекс от тюменской компании.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане стартует комплексное развитие территории на улице Сухэ-Батора со сносом имеющихся зданий. На участке за пять лет возведут многоэтажки, социальные и коммерческие объекты.