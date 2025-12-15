Тюменский девелопер застроит новыми домами центр Кургана. Карта

Согласно данным аукционной документации, «ИСБ-Зауралье» выкупила земельный участок площадью свыше 20 тысяч квадратных метров за 24,9 миллиона рублей. В рамках проекта КРТ, застройщику необходимо будет снести несколько ветхих домов. Объекты расположены по улице Сухэ-Батора, 1, 7, 9, 11 и по улице Победы, 9. Здания уже расселены в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. На их месте планируется строительство жилого комплекса из многоэтажных домов.