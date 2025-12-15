Выяснилось, кому в РФ в 2026 году повысят налоги, а кого изменения не коснутся

Для большинства россиян с доходом до 200 тысяч рублей в месяц налоговая нагрузка в 2026 году останется прежней. Повышенные ставки НДФЛ начнут ощутимо действовать только для граждан с действительно высокими доходами.
По оценке финансовых экспертов, базовая ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 млн рублей, что соответствует примерно 200 тысяч рублей в месяц. Для этой категории налогоплательщиков никаких принципиальных изменений не предусмотрено.
Прогрессивная нагрузка начинает проявляться при превышении указанных порогов. Доходы свыше 2,4 млн рублей в год облагаются по ставке 15%, однако повышенный процент применяется не ко всей сумме, а только к части превышения. Аналогичный принцип действует и на следующих уровнях.
По-настоящему заметный рост налогов начинается после отметки 5 млн рублей в год — около 416 тысяч рублей в месяц. С суммы превышения этого уровня применяется ставка 18%. Далее шкала становится более жесткой: при доходах свыше 20 млн рублей ставка повышается до 20%, а после 50 млн рублей — до 22%. В итоге формируется пятиступенчатая модель налогообложения.
Специалисты подчеркивают, что распространенные опасения о применении повышенной ставки ко всему доходу не соответствуют действительности. Налог рассчитывается поэтапно. Так, при годовом доходе 6 млн рублей первые 2,4 млн облагаются по 13%, следующая часть — по 15%, и лишь сумма сверх 5 млн рублей — по 18%.
Отдельное внимание рекомендуется уделять дополнительным источникам дохода — премиям, бонусам, дивидендам, аренде недвижимости или прибыли от бизнеса. Именно такие поступления могут вывести налогоплательщика в более высокий диапазон.
Эксперты отмечают, что обновленная шкала НДФЛ не затрагивает массовые доходы и ориентирована на перераспределение нагрузки в сторону обеспеченных граждан. По своей структуре она приближает российскую налоговую систему к классическим мировым моделям прогрессивного налогообложения.
