Выяснилось, кому в РФ в 2026 году повысят налоги, а кого изменения не коснутся

По-настоящему заметный рост налогов начинается после отметки 5 млн рублей в год — около 416 тысяч рублей в месяц. С суммы превышения этого уровня применяется ставка 18%. Далее шкала становится более жесткой: при доходах свыше 20 млн рублей ставка повышается до 20%, а после 50 млн рублей — до 22%. В итоге формируется пятиступенчатая модель налогообложения.