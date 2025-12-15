Покупатели отказываются от вторички из-за страха столкнуться со «схемой Долиной»

Аналитики оценили влияние Долиной на рынок недвижимости в России.
«Схема Долиной» уже заметно меняет поведение участников рынка вторичного жилья в России. Об этом сообщили журналистам в банке «Дом.РФ». По данным кредитной организации, на рынке фиксируется кратный рост числа отказов покупателей от сделок, если продавцами выступают пожилые или одинокие собственники.
«Схема оказывает на рынок купли-продажи “вторички” существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники», — директор клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский. Его слова передает РИА «Новости».
Он пояснил, что участники рынка с напряжением ждут заседания Верховного суда, назначенного на 16 декабря. До выработки четкой позиции высшей инстанции большинство покупателей либо вовсе отказываются от сделок с уязвимыми собственниками, либо берут паузу, так как, по его словам, сейчас нет проверенного механизма, который бы полностью снимал риск последующего оспаривания сделки.
Речь идет о распространенной схеме, когда продавец уже после получения денег отказывается передавать квартиру, заявляя, что совершил сделку под влиянием мошенников. В обиходе эта практика получила название «схема Долиной» — по делу певицы Ларисы Долиной.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск к Полине Лурье, признав сделку купли-продажи квартиры недействительной и восстановив право собственности Долиной. Покупательница лишилась и жилья, и уплаченных средств. Мосгорсуд и Второй кассационный суд оставили это решение в силе, после чего Лурье обратилась в Верховный суд, заседание по ее жалобе назначено на 16 декабря.
На фоне резонанса в Госдуме обсуждают меры противодействия таким схемам. В частности, предлагается ввести семидневный «период охлаждения» при сделках с недвижимостью, когда деньги покупателя будут находиться на спецсчете и не смогут быть переведены или обналичены до окончательного перехода права собственности.