Покупатели отказываются от вторички из-за страха столкнуться со «схемой Долиной»

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск к Полине Лурье, признав сделку купли-продажи квартиры недействительной и восстановив право собственности Долиной. Покупательница лишилась и жилья, и уплаченных средств. Мосгорсуд и Второй кассационный суд оставили это решение в силе, после чего Лурье обратилась в Верховный суд, заседание по ее жалобе назначено на 16 декабря.