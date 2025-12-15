Почему в Петербург переезжают тысячи россиян каждый год

Застройщики активно осваивают Васильевский остров Петербурга.
Треть квартир в Санкт-Петербурге покупают жители других городов, констатируют эксперты. Причем, по данным Росреестра, в 2024 году число приезжих выросло на 18%. Северная столица привлекает россиян высокой динамикой развития и качественным жильем, которое при этом доступнее, чем в Москве. Главное, на что покупатели обращают внимание при выборе ЖК, — это комфорт, близость к культурным точкам притяжения Петербурга и статусность места. В числе лидеров спроса — Васильевский остров.
Именно здесь компания LEGENDA возводит амбициозный проект «Новая земля». Это семь корпусов высотой от 11 до 17 этажей. Как рассказали URA.RU в пресс-службе застройщика, проект привлекает покупателей не только перспективной локацией, но и уникальной системой дополнительных опций и сервисов.
Почему застройщики начали осваивать Васильевский остров.
Для резидентов комплекса «Новая земля» самые знаковые объекты Санкт-Петербурга находятся в шаговой доступности.
Статусность локации не вызывает никаких вопросов: именно на Васильевском острове Петр I обязал всю российскую знать строить дома, как только была заложена новая столица. Раньше других здесь появился дворец первого губернатора города Александра Меншикова, в котором сегодня расположен филиал Эрмитажа.
А еще Васильевский остров — это Академия художеств со знаменитыми сфинксами у входа, Стрелка с Ростральными колоннами, Кунсткамера. На противоположном берегу Невы находятся Эрмитаж, Летний сад, здания Сената и Синода, чуть дальше — Казанский и Исаакиевский соборы, Русский музей, Спас на Крови, Мариинский театр. В общем, в ближайшем окружении — главные открыточные объекты культурной столицы.
«Долгое время Васильевский остров оставался “неизведанной территорией” для девелоперов, так как многие жилые и промышленные здания здесь имеют охранный статус, и сносить их запрещено, а свободных участков почти нет. Но в последние 20 лет этот район превратился в одну из самых активно застраиваемых локаций. Прежде всего — за счет проекта “Морской фасад”, в рамках которого к острову присоединено 476 гектаров земли из акватории Финского залива. Образ новой рукотворной суши вдохновляет застройщиков», — рассказали в компании LEGENDA.
С современными проектами на Васильевском острове соседствуют кафе, коворкинги, рестораны и клубы.
С Васильевского острова активно выводили промышленные предприятия, замещая их общественными пространствами, гостиницами, офисными и торговыми центрами. Так, на площадке первого в России кабельного завода на юго-западной набережной острова открылось самое модное сегодня в Петербурге культурно-деловое пространство «Севкабель порт». Исторические здания, построенные родоначальником бренда Siemens Вернером фон Сименсом, занимают коворкинги, творческие мастерские, шоурумы и магазины. Каждую зиму здесь заливают огромный каток, а летом на открытых террасах работают кафе и рестораны.
В Культурном квартале «Брусницын», на месте кожевенной фабрики купцов Брусницыных, теперь устраивают выставки, фестивали и концерты. Бывшие корпуса и земельные участки машзавода имени Калинина заняли строительный гипермаркет «Максидом», IT-хаб Сбера и бизнес-центр.
Повышенный комфорт плюс вид на море.
Комплекс «Новая земля» находится рядом с лучшими вузами и школами Петербурга.
В результате Васильевский остров превратился в новый престижный городской микрорайон. В нем сочетаются сразу несколько ключевых качеств, которые привлекают сюда самую разную аудиторию. По наблюдениям специалистов из компании LEGENDA, семьям с детьми нравится, что здесь в шаговой доступности больше десятка школ и детских садов — как государственных, так и частных.
Так, рядом с ЖК «Новая земля» возведут школу на 1650 учеников и детский сад на 140 мест. Кроме того, в 2024 году неподалеку от проекта компании LEGENDA, на проспекте Крузенштерна, начала работать школа № 708 «Открытие» с углубленным изучением математики и информатики. А в 2025 году на бульваре Головнина «Газпром» открыл частную школу с планетарием, полигоном робототехники, гончарной мастерской и хореографическим залом. Родители отмечают богатый выбор мест для развивающих занятий, а абитуриенты и студенты — близость к главным вузам северной столицы: СПбГУ, Горному университету, Высшей школе экономики и другим.
За счет развитой инфраструктуры с Васильевского острова можно легко добраться до любого конца города.
Не менее важен для местных жителей тот факт, что район имеет хорошую транспортную доступность: рядом удобный выезд на Западный скоростной диаметр, по которому можно быстро добраться из одного конца города в другой. На троллейбусе, автобусе или трамвае вы за 10 минут доедете до ближайшей станции метро «Приморская». А через несколько лет в локации планируется новая станция «Морской фасад».
Повышенным спросом пользуется жилье, выделяющееся дополнительными опциями комфорта. Так, фишка «Новой земли» — специальные сервисы для жителей: ремонт бытовой техники, уборка квартиры, выгул домашних питомцев, стирка, химчистка и прочие услуги.
«Новая земля» предлагает резидентам готовые сервисы комфорта: ремонт техники, уборку жилья, уход за питомцами, стирку и химчистку.
«Экосистема сервисов особенно понравится молодежи, которая не любит бытовой рутины, старшему поколению, если им тяжело справляться с домашними делами, а также тем, кто погружен в бизнес и не хочет отвлекаться от работы. Налаженные сервисы помогут новичкам адаптироваться в Петербурге и сориентируют в выборе мест для покупок или досуга», — сообщили в LEGENDA.
На Васильевском острове с каждым годом появляется все больше жилых домов, благоустроенных общественных пространств, досуговых объектов. Здесь проходят масштабные культурные мероприятия. В результате растет инвестиционная привлекательность местной недвижимости: за 10 лет «квадрат» на первичном рынке на Васильевском острове подорожал в 4,2 раза. При этом потенциал локации далеко не исчерпан, а значит, притягательность этого района будет расти и дальше.
Застройщик: ООО СЗ «ЛЕГЕНДА ЗАЛИВА». Продажи осуществляются в соответствии с ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте наш.дом.рф.
Реклама. Заказчик: ООО «ЛЕГЕНДА ЗАЛИВА». ИНН 9717106913 erid: 2SDnjdPq6Ns.