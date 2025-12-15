Почему в Петербург переезжают тысячи россиян каждый год

Так, рядом с ЖК «Новая земля» возведут школу на 1650 учеников и детский сад на 140 мест. Кроме того, в 2024 году неподалеку от проекта компании LEGENDA, на проспекте Крузенштерна, начала работать школа № 708 «Открытие» с углубленным изучением математики и информатики. А в 2025 году на бульваре Головнина «Газпром» открыл частную школу с планетарием, полигоном робототехники, гончарной мастерской и хореографическим залом. Родители отмечают богатый выбор мест для развивающих занятий, а абитуриенты и студенты — близость к главным вузам северной столицы: СПбГУ, Горному университету, Высшей школе экономики и другим.