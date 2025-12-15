Ричмонд
США закупили российский шоколад на 1,9 млн долларов

Компании США в январе-сентябре закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму.

Источник: Аргументы и факты

Американские компании в период с января по сентябрь приобрели российский шоколад на рекордную с 2021 года сумму — 1,9 миллиона долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.

За этот период поставки на американский рынок увеличились почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последний раз такие объемы были зафиксированы в 2021 году, когда США закупили у России шоколад на сумму 2 миллиона долларов за тот же промежуток времени.

Если рассматривать начало осени, то в сентябре американцы ввезли из России шоколада на 309,6 тысячи долларов. Это в пять раз больше, чем в августе, и втрое превышает уровень сентября 2024 года.

По итогам девяти месяцев крупнейшими поставщиками шоколада в США стали страны, с которыми у Вашингтона заключено соглашение о свободной торговле: Канада с объемом экспорта в 2,3 миллиарда долларов и Мексика с 534,9 миллиона. Тройку лидеров замкнула Бельгия с поставками на сумму 220,6 миллиона долларов.