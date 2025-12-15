США закупили российский шоколад на 1,9 млн долларов

За этот период поставки на американский рынок увеличились почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последний раз такие объемы были зафиксированы в 2021 году, когда США закупили у России шоколад на сумму 2 миллиона долларов за тот же промежуток времени.