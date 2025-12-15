Свердловская область лидирует на Урале по числу вакансий в производстве

Свердловская область стала первой среди регионов Урала по числу вакансий в сфере производства. К таким выводам пришли эксперты hh.ru по итогам ноября 2025 года.
На долю региона пришлось 41% всех открытых позиций в этом направлении в Уральском федеральном округе. Второе место заняла Челябинская область с 27%, а третье — Тюменская область с 14%.
Наибольшим спросом сейчас пользуются электромонтажники, машинисты, сварщики и слесари. Также активно ищут инженеров-конструкторов, токарей и технологов, а также руководителей среднего звена — мастеров участка и начальников смен.
— При этом довольно часто компании ищут работников не только в родном регионе, но и на вахту. Лидером по доле вакансий вне дома стал ЯНАО — здесь 62% предложений из сферы производства подразумевают вахтовую занятость, — уточнили аналитики.
Вахтовики больше всего требуются в Ханты-Мансийском АО и Тюменской области. А вот в Свердловской, Челябинской и особенно Курганской областях у специалистов гораздо больше шансов найти работу в родном городе.
Вахтовые предложения напрямую влияют на уровень зарплат. Среднее предложение по производственному направлению на Урале достигло 135 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты — в регионах с наибольшей долей вахты: в ЯНАО медиана составляет 177 тысяч рублей, в ХМАО — 161 тысяча, в Тюменской области — около 153 тысяч. В регионах, где вахта менее распространена, зарплаты ниже: в Свердловской области медиана предложения — около 100 тысяч рублей, в Челябинской — 109 тысяч.
Хороший заработок привлекает соискателей: за год интерес жителей УрФО к работе в производстве вырос на 28%. Наиболее заметный рост активности наблюдается в Свердловской и Курганской областях.
Благодаря этому кадровый дефицит в отрасли в большинстве регионов удалось преодолеть. Наиболее сбалансированная ситуация — в Тюменской области и ХМАО. Однако в Свердловской и Курганской областях спрос на производственные кадры по-прежнему превышает предложение.