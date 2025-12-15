Свердловская область лидирует на Урале по числу вакансий в производстве

Вахтовые предложения напрямую влияют на уровень зарплат. Среднее предложение по производственному направлению на Урале достигло 135 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты — в регионах с наибольшей долей вахты: в ЯНАО медиана составляет 177 тысяч рублей, в ХМАО — 161 тысяча, в Тюменской области — около 153 тысяч. В регионах, где вахта менее распространена, зарплаты ниже: в Свердловской области медиана предложения — около 100 тысяч рублей, в Челябинской — 109 тысяч.