На что стоит обращать внимание при выборе квартиры в новостройке

Перед покупкой первой собственной квартиры в новостройке лучше оценить заранее, как выглядят уже готовые проекты от того же девелопера спустя время. Так можно понять уровень качества недвижимости и продуманность инфраструктуры комфорта, а также увидеть, насколько износостойкими оказались материалы дома. Такой совет дает молодая семья Хомяковых из Екатеринбурга, которая успешно выбрала жилье мечты в жилом комплексе «Сибирский сад» от застройщика «Страна Девелопмент».
Василий и Кристина познакомились благодаря работе. Он — ведущий мероприятий, она — организатор событий. Конфетно-букетный период, романтические отношения, свадьба, а сегодня они уже родители двух очаровательных дочерей. Молодая семья жила в съемной квартире, и, как многие, с появлением ребенка задумалась о своем гнездышке.
«В 2022 году мы впервые стали родителями и задумались о покупке квартиры. Подходящий вариант искали долго — и на вторичном рынке, и среди новостроек. Особо избирательным и требовательным был муж», — рассказывает Кристина.
Семья жила в Октябрьском районе, недалеко от парка Маяковского. Локация и окружение нравились и были уже привычными, поэтому менять место жительства пара не хотела.
«В 2022—2023 годах на это место зашли несколько застройщиков. Выбор был широкий. И нам казалось, у всех все были похожие варианты. Но компания “Страна Девелопмент” выделялась на фоне остальных. Начиная от ремонта, который застройщик сам делал в квартире, заканчивая благоустройством и инфраструктурой. Нас подкупили отличные, закрытые, безопасные дворы для детей. Ну и ключевыми моментами стали детский сад и школа в шаговой доступности», — делится пара.
Покупка первой собственной квартиры для молодой семьи — важный и ответственный этап. Василий и Кристина читали отзывы о застройщике, прислушивались к рекомендациям близких, но понимали, что окончательный выбор все равно будет за ними. Останавливало только одно — дом «Квартал Медный» в жилом комплексе «Сибирский сад» — это самый первый проект застройщика «Страна» в Екатеринбурге.
По словам Василия, чтобы узнать, как строит «Страна», семья сняла квартиру в Тюмени в ЖК «Домашний», пожила в ней, оценила благоустройство дворов и детских площадок. Мужчина отметил, что его поразили эстетичные парадные и продуманные планировки как в доме, так и на прилегающей территории, которые воспринимаются комфортно и интуитивно понятно.
«Мы приехали “Домашний” в канун Нового года: двор, бульвар были так уютно и атмосферно украшены, стояли елки, висели гирлянды, игрушки — это придавало свой шарм. И сомнений, что мы хотим жить в “Стране” не осталось», — дополняет Кристина.
Семья Хомяковых одной из первых отметила новоселье в ЖК «Сибирский сад». Опция «Дизайнерский ремонт от застройщика» позволила не тратить время на поиск отделочных материалов, бригады мастеров и избавила от необходимости контроля работы. Благодаря этому семья смогла быстро переехать из съемного жилья и начать обустраивать свое.
«На момент покупки квартиры нас удивило то, что можно выбрать стиль ремонта — цвет стен, цвет плитки для ванной. Застройщик сам устанавливает кондиционер. А еще поразила сантехника — она высокого качества, что очень важно. Каждый день, приходя домой, мы понимаем, что сделали правильный выбор. У нас потрясающие виды из окна, и виден невероятный закат. Для нас как для родителей очень комфортно, что во дворе много скамеек — пока ребенок играет, можно отдохнуть, почитать, пообщаться с соседями. Теперь мы ждем, когда сдадут следующий дом, чтобы гулять и там», — резюмирует супружеская пара Хомяковых.
