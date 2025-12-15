На что стоит обращать внимание при выборе квартиры в новостройке

«На момент покупки квартиры нас удивило то, что можно выбрать стиль ремонта — цвет стен, цвет плитки для ванной. Застройщик сам устанавливает кондиционер. А еще поразила сантехника — она высокого качества, что очень важно. Каждый день, приходя домой, мы понимаем, что сделали правильный выбор. У нас потрясающие виды из окна, и виден невероятный закат. Для нас как для родителей очень комфортно, что во дворе много скамеек — пока ребенок играет, можно отдохнуть, почитать, пообщаться с соседями. Теперь мы ждем, когда сдадут следующий дом, чтобы гулять и там», — резюмирует супружеская пара Хомяковых.