Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Любимчик тюменских властей получит три миллиарда из казны

Подрядчиком, который в 2026 году будет обслуживать дороги Тюменской области, стала карманная компания местных властей. Учредителем фирмы является региональное правительство. ТОДЭП выиграл четыре госконтракта на сумму почти 3,15 миллиарда рублей. Сведения о контрактах содержатся в едином госреесте.

Сезон дорожных работ откроется весной, но подрядчик уже известен.

Подрядчиком, который в 2026 году будет обслуживать дороги Тюменской области, стала карманная компания местных властей. Учредителем фирмы является региональное правительство. ТОДЭП выиграл четыре госконтракта на сумму почти 3,15 миллиарда рублей. Сведения о контрактах содержатся в едином госреесте.

«Определены подрядчики по четырем масштабным закупкам. Контракты предполагают обслуживание дорог Тюмени и Тюменской области на протяжении всего 2026 года. Победителем во всех четырех случаях является ТОДЭП», — гласят данные ЕИС «Закупки».

Анализ архива госконтрактов показывает, что в сравнении с предыдущим годом общая стоимость обслуживания региональных трасс выросла на 18%. При этом власти впервые выделили в отдельный лот будущую агломерацию — областной центр и Тюменский район.

Подготовка к новому дорожному сезону началась в области еще в середине ноября. Ранее в этом году ТОДЭП становился победителем почти всех госторгов, упустив лишь некоторые из них.