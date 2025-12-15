Любимчик тюменских властей получит три миллиарда из казны

Сезон дорожных работ откроется весной, но подрядчик уже известен.
Подрядчиком, который в 2026 году будет обслуживать дороги Тюменской области, стала карманная компания местных властей. Учредителем фирмы является региональное правительство. ТОДЭП выиграл четыре госконтракта на сумму почти 3,15 миллиарда рублей. Сведения о контрактах содержатся в едином госреесте.
«Определены подрядчики по четырем масштабным закупкам. Контракты предполагают обслуживание дорог Тюмени и Тюменской области на протяжении всего 2026 года. Победителем во всех четырех случаях является ТОДЭП», — гласят данные ЕИС «Закупки».
Анализ архива госконтрактов показывает, что в сравнении с предыдущим годом общая стоимость обслуживания региональных трасс выросла на 18%. При этом власти впервые выделили в отдельный лот будущую агломерацию — областной центр и Тюменский район.
Подготовка к новому дорожному сезону началась в области еще в середине ноября. Ранее в этом году ТОДЭП становился победителем почти всех госторгов, упустив лишь некоторые из них.