Пять крупных производителей алкоголя предупредили о повышении цен

Россиян предупредили о росте цен на спиртное.
Пять крупных российских производителей алкоголя предупредили торговые сети о повышении отпускных цен с января 2026 года. Это может привести к росту розничной стоимости спиртного в среднем на 10−17%, сообщили журналисты.
«Стоимость алкоголя в рознице может вырасти до 17%. … пять крупных производителей алкоголя уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки», — сообщило издание «Коммерсант». Письма о повышении отпускных цен разослали компании Novabev Group, «КВК Групп», Алкогольной сибирской группой (АСГ), ГК «Руст» и группа Ladoga.
По данным газеты, Novabev Group (бренды Beluga, «Архангельская») предупредила партнеров о подорожании своей продукции примерно на 10%. «КВК Групп», выпускающая, в частности, коньяк «Коктебель» и водку Medoff, планирует поднять отпускные цены в среднем на 15−17%.
Алкогольная сибирская группа (АСГ, бренды «Пять озер», Sea Witch) сообщила о росте цен на водку собственного производства на 13% и на остальной ассортимент — на 12%. В ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») и группе Ladoga («Царская», «Крутояр») также готовят повышение, однако конкретные параметры там не раскрывают.
К началу 2026 года в России ожидается заметный рост стоимости алкогольной продукции. Подробнее об изменении цен — в материале URA.RU.