Пять крупных производителей алкоголя предупредили о повышении цен

Алкогольная сибирская группа (АСГ, бренды «Пять озер», Sea Witch) сообщила о росте цен на водку собственного производства на 13% и на остальной ассортимент — на 12%. В ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») и группе Ladoga («Царская», «Крутояр») также готовят повышение, однако конкретные параметры там не раскрывают.