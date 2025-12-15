Россиянке разрешили не платить кредит, оформленный её дочерью в игре

После этого женщина подала апелляцию. Судебная коллегия обратила внимание на то, что кредит был оформлен без волеизъявления заемщицы, а полученные средства сразу были выведены третьими лицами. Кроме того, суд указал на противоречивые действия банка: заблокировав одну операцию, он уже через несколько минут пропустил другой перевод на сумму около полумиллиона рублей.