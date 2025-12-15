Россиянке разрешили не платить кредит, оформленный её дочерью в игре

В Кирове суд разрешил женщине не выплачивать кредит, который был оформлен на ее имя после того, как ее 9-летняя дочь поиграла в мобильную игру Roblox. Финансовая операция признана недействительной.
Как следует из материалов дела, мать передала ребенку телефон примерно на полтора часа. Когда мобильник вернулся к владелице, она обнаружила СМС о крупных списаниях с карты и уведомление об одобрении потребительского кредита, передает телеграм-канал Baza.
В ходе разбирательства выяснилось, что во время игры с девочкой связались неизвестные, представившиеся «дяденьками». Они пообещали игровые бонусы в обмен на коды из СМС. Ребенок передал всю запрашиваемую информацию, рассчитывая получить внутриигровую валюту. В результате злоумышленники получили доступ к мобильному банку женщины.
Всего за 16 минут был оформлен потребительский кредит, а около 700 тыс. рублей переведены на различные счета. Деньги на распоряжение самой заемщице фактически не поступали.
Женщина обратилась в банк с требованием аннулировать кредит, однако получила отказ. Представители финансовой организации заявили, что действовали корректно, указав, что один из переводов был заблокирован, а ответственность за утечку кодов лежит на клиентке. Эти доводы поддержал и суд первой инстанции.
После этого женщина подала апелляцию. Судебная коллегия обратила внимание на то, что кредит был оформлен без волеизъявления заемщицы, а полученные средства сразу были выведены третьими лицами. Кроме того, суд указал на противоречивые действия банка: заблокировав одну операцию, он уже через несколько минут пропустил другой перевод на сумму около полумиллиона рублей.
В итоге апелляционный суд отменил прежнее решение, признал кредитную сделку недействительной и освободил женщину от обязанности погашать долг.
Читайте также: Раскрыто, что конфликт на Украине может завершиться по вьетнамскому сценарию.