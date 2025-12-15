Стало известно о переговорах Шри-Ланки по поставкам российской нефти и СПГ

Шри-Ланка обсуждает возможность наладить стабильные поставки российской нефти. Переговоры находятся в рабочей стадии, окончательных решений пока не принято.
Как сообщила посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера, профильные структуры страны ведут диалог сразу по нескольким направлениям. В центре внимания — поставки нефти, сжиженного природного газа, а также модернизация нефтеперерабатывающих мощностей, передает ТАСС.
По ее словам, государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки рассматривает технические и инфраструктурные вопросы, которые позволили бы обеспечить бесперебойное использование российской нефти. Речь идет в том числе о приведении перерабатывающего завода в соответствие с требованиями по работе с этим сырьем.
Дипломат уточнила, что на данный момент никаких соглашений не подписано. При этом предложения со стороны Шри-Ланки уже переданы, и переговорный процесс продолжается.
Власти страны рассчитывают, что договоренности в энергетической сфере помогут повысить устойчивость топливных поставок и снизить риски перебоев на внутреннем рынке.
