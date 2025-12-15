Обнародовано, что в России резко просели продажи алкоголя

В России зафиксировано заметное сокращение продаж алкогольной продукции. С января по ноябрь реализация спиртного, за исключением пива и пивных напитков, снизилась почти на 10%.
Согласно данным профильного федерального ведомства, за 11 месяцев продажи алкоголя упали на 9,8% в годовом выражении и составили 181,9 млн декалитров. Падение затронуло большую часть категорий, однако структура потребления изменилась неравномерно.
Продажи крепкого алкоголя свыше 9% в рознице формально выросли с 103,7 млн дал до 107,4 млн дал, однако в годовом разрезе этот сегмент показал снижение на 1%. Самый заметный рост пришелся на ликеро-водочные изделия. Их реализация увеличилась с 12,5 млн дал до 16,7 млн дал, прибавив 13,4%.
Рынок водки при этом остался практически без изменений. Объемы снизились незначительно — с 68,2 млн дал до 66,3 млн дал, что соответствует падению на 3,5%.
Резкое обрушение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции. За два года продажи сократились с 15,8 млн дал до 1,5 млн дал, что означает спад на 87,6%. Схожая картина наблюдается и в категории плодовых алкогольных напитков — минус 74%, с 11,1 млн дал до 2,3 млн дал.
Параллельно сокращается и производство. За январь-ноябрь 2025 года выпуск алкогольной продукции в стране, без учета пива и аналогичных напитков, снизился на 6,7% и составил 158,5 млн дал. Особенно резкое падение пришлось на начало года: в январе объем производства рухнул на 27,8% по сравнению с прошлым годом — до 8,7 млн дал.
Статистика фиксирует перестройку алкогольного рынка, где массовые и дешевые категории уходят быстрее всего, а спрос постепенно смещается в сторону более крепкой и нишевой продукции.
