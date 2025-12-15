Обнародовано, что в России резко просели продажи алкоголя

Параллельно сокращается и производство. За январь-ноябрь 2025 года выпуск алкогольной продукции в стране, без учета пива и аналогичных напитков, снизился на 6,7% и составил 158,5 млн дал. Особенно резкое падение пришлось на начало года: в январе объем производства рухнул на 27,8% по сравнению с прошлым годом — до 8,7 млн дал.