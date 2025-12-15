Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что Эстония готова платить по штрафам Венгрии за отказ от газа из РФ

Таллин допустил финансовую помощь Будапешту ради разрыва долгосрочных контрактов на поставку российского газа.

Таллин допустил финансовую помощь Будапешту ради разрыва долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Речь идет о возможной компенсации неустоек, которые Венгрии пришлось бы выплатить российской стороне.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что странам Европы следует усилить давление на Россию, в том числе за счет отказа от закупок энергоресурсов. В этом контексте он напомнил о недавних контактах венгерского руководства с Москвой и подчеркнул, что действующие энергетические соглашения между Венгрией и Россией могут сохраняться до 2040-х годов, передает РБК.

По мнению Кариса, такие контракты необходимо разрывать, даже если это повлечет за собой значительные финансовые потери. В качестве возможного решения он допустил, что другие европейские государства могли бы помочь Венгрии покрыть штрафы за досрочное расторжение договоров.

Виктор Орбан посещал Москву в конце ноября. Перед поездкой он сообщал о намерении обсудить вопросы энергоснабжения Венгрии и обеспечить стране доступ к недорогим источникам энергии в перспективе. Венгерский премьер последовательно выступает против антироссийских санкций, заявляя, что отказ от российских энергоносителей ударит по домохозяйствам и экономике страны.

Позднее, 6 декабря, Орбан анонсировал новый визит крупной венгерской делегации в Москву для обсуждения экономической повестки. Он вновь обозначил позицию о необходимости возвращения России в мировую экономику и пересмотра санкционной политики.

Инициатива Эстонии прозвучала на фоне сохраняющихся разногласий внутри Евросоюза по вопросу энергетики и отношениям с Москвой.

Читайте также: Раскрыто, что конфликт на Украине может завершиться по вьетнамскому сценарию.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше