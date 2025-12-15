Раскрыто, что Эстония готова платить по штрафам Венгрии за отказ от газа из РФ

Таллин допустил финансовую помощь Будапешту ради разрыва долгосрочных контрактов на поставку российского газа. Речь идет о возможной компенсации неустоек, которые Венгрии пришлось бы выплатить российской стороне.
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что странам Европы следует усилить давление на Россию, в том числе за счет отказа от закупок энергоресурсов. В этом контексте он напомнил о недавних контактах венгерского руководства с Москвой и подчеркнул, что действующие энергетические соглашения между Венгрией и Россией могут сохраняться до 2040-х годов, передает РБК.
По мнению Кариса, такие контракты необходимо разрывать, даже если это повлечет за собой значительные финансовые потери. В качестве возможного решения он допустил, что другие европейские государства могли бы помочь Венгрии покрыть штрафы за досрочное расторжение договоров.
Виктор Орбан посещал Москву в конце ноября. Перед поездкой он сообщал о намерении обсудить вопросы энергоснабжения Венгрии и обеспечить стране доступ к недорогим источникам энергии в перспективе. Венгерский премьер последовательно выступает против антироссийских санкций, заявляя, что отказ от российских энергоносителей ударит по домохозяйствам и экономике страны.
Позднее, 6 декабря, Орбан анонсировал новый визит крупной венгерской делегации в Москву для обсуждения экономической повестки. Он вновь обозначил позицию о необходимости возвращения России в мировую экономику и пересмотра санкционной политики.
Инициатива Эстонии прозвучала на фоне сохраняющихся разногласий внутри Евросоюза по вопросу энергетики и отношениям с Москвой.
Читайте также: Раскрыто, что конфликт на Украине может завершиться по вьетнамскому сценарию.