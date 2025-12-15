Раскрыто, что Эстония готова платить по штрафам Венгрии за отказ от газа из РФ

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что странам Европы следует усилить давление на Россию, в том числе за счет отказа от закупок энергоресурсов. В этом контексте он напомнил о недавних контактах венгерского руководства с Москвой и подчеркнул, что действующие энергетические соглашения между Венгрией и Россией могут сохраняться до 2040-х годов, передает РБК.