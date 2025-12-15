Эксперт спрогнозировал, что будет с ключевой ставкой в декабре 2025 года

Эксперты считают, что в декабре ключевая ставка снизится на 0,5−1,0%
Ключевая ставка в декабре 2025 года может опуститься на 0,5−1,0%. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По мнению эксперта, при сохранения текущего тренда в экономике и банковском секторе также растет вероятность снижения «ключа» без пауз в начале 2026 года. Это обеспечит дальнейший рост котировок облигаций федерального займа (ОФЗ).
«На наш взгляд, текущие индикаторы говорят о возможности для снижения ключевой ставки на 0,5−1,0% в декабре, что позволит завершить год по индексу RGBI на уровне 120 пунктов. Кроме того, рынок госбумаг ожидаемо умеренно снизился в рамках технической коррекции — индекс RGBI закрылся у 118 пунктов. Сегодня ожидаем консолидацию индекса вблизи текущих значений в ожидании традиционных данных по инфляции», — поделился Дмитрий Грицкевич.
Как отмечает эксперт ПСБ, статистика по инвестициям за III квартал 2025 года (-3,1% г/г) говорит о рисках переохлаждения экономики. В свою очередь текущий инфляционный тренд позволяет ожидать по итогам года инфляцию на уровне 6%. Это ниже прогноза Центробанка, который составляет 6,5%-7,0%.
«Сбербанк отчитался о падении вдвое выдач по корпоративным кредитам в ноябре (до 1,5 трлн рублей) и нормализации темпов роста портфеля до 0,7% м/м (после трех месяцев прироста выше 2% м/м). Это потенциально снимает опасения ЦБ о проинфляционном повышенном спросе на кредиты», — поясняет Дмитрий Грицкевич.