Эксперт спрогнозировал, что будет с ключевой ставкой в декабре 2025 года

Ключевая ставка в декабре 2025 года может опуститься на 0,5−1,0%. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По мнению эксперта, при сохранения текущего тренда в экономике и банковском секторе также растет вероятность снижения «ключа» без пауз в начале 2026 года. Это обеспечит дальнейший рост котировок облигаций федерального займа (ОФЗ).