Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии

Несмотря на закрытие сборочного производства, центр выдачи новых машин останется в работе, а предприятие будет открыто для туристов. Позднее площадку передадут Техническому университету Дрездена, где создадут исследовательский центр по робототехнике, искусственному интеллекту и микроэлектронике. Концерн столкнулся с проблемами сбыта на ключевых рынках, в связи с чем ввёл строгую экономию: бюджет на ближайшие годы сокращён на миллиарды евро, планируется сокращение 35 тысяч сотрудников в Германии. Низкий спрос на электромобили также вынуждает направлять дополнительные средства на модернизацию двигателей внутреннего сгорания.