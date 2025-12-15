Жителю Челябинской области запретили производить бетонные кольца на придомовом участке

На работу производства в прокуратуру пожаловались местные жители. Было установлено, что в жилом секторе организовано производство бетонных колец в промышленных масштабах.
Земельный участок использовали не по целевому назначению, поэтому прокурор обратился в суд. В результате собственника обязали прекратить деятельность по производству бетонных изделий на территории придомового участка.
Ранее мы рассказывали, что новое предприятие по выпуску кондитерских изделий появится в Челябинской области. Завод будет специализироваться на производстве тортов и пирожных, а запустить его планируют в 2028 году.
Фото: прокуратура Челябинской области.