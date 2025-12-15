Ричмонд
Жителю Челябинской области запретили производить бетонные кольца на придомовом участке

В Челябинской области на придомовом участке в селе Агаповка организовали производство бетонных изделий. Суд обязал эту деятельность прекратить. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Pchela.News

На работу производства в прокуратуру пожаловались местные жители. Было установлено, что в жилом секторе организовано производство бетонных колец в промышленных масштабах.

Земельный участок использовали не по целевому назначению, поэтому прокурор обратился в суд. В результате собственника обязали прекратить деятельность по производству бетонных изделий на территории придомового участка.

Ранее мы рассказывали, что новое предприятие по выпуску кондитерских изделий появится в Челябинской области. Завод будет специализироваться на производстве тортов и пирожных, а запустить его планируют в 2028 году.

Фото: прокуратура Челябинской области.