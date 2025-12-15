Спасибо, что не в старом Ташкенте. В городке Новый Ташкент стартует очередная мегастройка

Накануне в столице состоялась официальная презентация проекта. По данным Министерства строительства, общая площадь застройки комплекса превысит 1,8 миллиона квадратных метров. В состав «Шарк Бахори» войдут 260 жилых блоков, в которых разместятся 13,8 тысячи квартир и 1,1 тысячи коммерческих помещений.
Планировка жилых помещений весьма разнообразна: покупателям предложат варианты от двухкомнатных до четырёхкомнатных квартир, площадью от 54 до 137 квадратных метров.
Власти обещают, что будущий квартал не превратится в «каменные джунгли». Здесь будет 100 тысяч квадратных метров зелёных зон, современные детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. Особое внимание — инфраструктуре для детей: предусмотрены новые школы, детские сады и медицинские учреждения.
Для заботы о четвероногих и пернатых жителях города на территории «Шарк Бахори» появятся специальные оборудованные точки для кормления кошек, собак и птиц.
В каждом жилом блоке комплекса будет размещён пост охраны, а для автомобилистов предусмотрено сразу 12 тысяч парковочных мест — как открытых, так и закрытых. Внедряются современные системы доступа: распознавание номерных знаков, навигация по парковке и даже вход по Face ID.
Не забыли и о пожарной безопасности: в зданиях запланированы железобетонные лестницы, автоматическое освещение путей эвакуации и использование огнестойких материалов.