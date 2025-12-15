Движение по долгожданной новой дороге открыли во Владивостоке

Подрядчик разработал проект и проложил новую дорогу, а также обустроил съезд и выезд на трассе Седанка — Патрокл. Работы включили в себя планировку территории, устройство основания дороги, перенос сетей, обустройство водоотведения, асфальтирование, нанесение разметки, установку знаков, монтаж лееров и освещения.