Движение по долгожданной новой дороге открыли во Владивостоке

Движение по новой автомобильной дороге Нейбута, 67а — объездная Седанка — Патрокл открыли во Владивостоке. Подрядчиком большой стройки выступила компания «СпецСУ», сообщила пресс-служба администрации города.
«Сегодня после обеда было открыто движение для автотранспорта. Параллельно специалисты подрядной организации завершают последние пуско-наладочные работы на сетях уличного освещения», — говорится в сообщении.
Подрядчик разработал проект и проложил новую дорогу, а также обустроил съезд и выезд на трассе Седанка — Патрокл. Работы включили в себя планировку территории, устройство основания дороги, перенос сетей, обустройство водоотведения, асфальтирование, нанесение разметки, установку знаков, монтаж лееров и освещения.
