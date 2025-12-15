Ричмонд
Движение по долгожданной новой дороге открыли во Владивостоке

Подрядчиком строительства трассы Нейбута, 67а — объездная Седанка — Патрокл выступила компания «СпецСУ».

Источник: PrimaMedia.ru

Движение по новой автомобильной дороге Нейбута, 67а — объездная Седанка — Патрокл открыли во Владивостоке. Подрядчиком большой стройки выступила компания «СпецСУ», сообщила пресс-служба администрации города.

«Сегодня после обеда было открыто движение для автотранспорта. Параллельно специалисты подрядной организации завершают последние пуско-наладочные работы на сетях уличного освещения», — говорится в сообщении.

Подрядчик разработал проект и проложил новую дорогу, а также обустроил съезд и выезд на трассе Седанка — Патрокл. Работы включили в себя планировку территории, устройство основания дороги, перенос сетей, обустройство водоотведения, асфальтирование, нанесение разметки, установку знаков, монтаж лееров и освещения.

Напомним, новый светофор установили на пешеходном переходе у дома № 47/1 по улице Фадеева по инициативе жителей микрорайона и сотрудников Владивостокской ТЭЦ-2.