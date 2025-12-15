«Алматы задыхается от работы ТЭЦ»: в Минэнерго назвали сроки перевода станций на газ

«По ТЭЦ-2 могу сказать, что турбина Siemens уже в Казахстане и смонтирована. По ТЭЦ-3 — одна турбина Ansaldo также поступила в Казахстан и уже установлена. Мы ожидаем поставку второй турбины Ansaldo, которая, если не ошибаюсь, сейчас находится в Китае и будет доставлена в Казахстан в ближайшее время, после чего продолжатся монтажные работы», — добавил он.