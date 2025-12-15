Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Алматы задыхается от работы ТЭЦ»: в Минэнерго назвали сроки перевода станций на газ

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в Астане рассказал, когда модернизируют ТЭЦ в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Речь идет о проектах по переводу на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

«По ТЭЦ-2 могу сказать, что турбина Siemens уже в Казахстане и смонтирована. По ТЭЦ-3 — одна турбина Ansaldo также поступила в Казахстан и уже установлена. Мы ожидаем поставку второй турбины Ansaldo, которая, если не ошибаюсь, сейчас находится в Китае и будет доставлена в Казахстан в ближайшее время, после чего продолжатся монтажные работы», — добавил он.

По словам министра, перевод на газ существенно повлияет на экологическую обстановку в городе.

«Мы знаем, что Алматы задыхается от работы этих двух ТЭЦ, однако не стоит забывать и о росте количества автомобилей, что также негативно влияет на экологию. По энергетическим объектам Министерство энергетики и “Самрук-Энерго” планируют до конца 2026 года ввести их в строй и перевести на газ», — резюмировал министр.