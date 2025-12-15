Почему доллар не должен стоить больше 510 тенге — экономист

Чтобы остановить «девальваторов» системно, нужно внедрить сквозной контроль за валютной позицией всей ФПГ целиком. Переписать критерии аффилированности, опираясь на суждение о рисках, а не на выписки из реестра юрлиц. Признать, что валюта на счетах «дочек» — это тоже часть ликвидности, которая должна работать по общим правилам, а не лежать мертвым грузом в ожидании переоценки, делает вывод экономист.