Пенсии за выслугу лет будут выплачиваться по-новому в Беларуси

По причине внесения изменений выплата пенсии за выслугу лет в связи с работой будет приостановлена до достижения пенсионером общеустановленного пенсионного возраста (в 2025 году для женщин это 58 лет, а для мужчин — 63 года). После достижения возраста — будет выплачиваться в полном объеме независимо от факта работы.