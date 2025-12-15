Пенсии за выслугу лет будут выплачиваться по-новому в Беларуси. Депутаты приняли проект закона «Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения» в двух чтениях на заседании третьей сессии Палаты представителей. Подробности приводит БелТА.
В Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, законопроект был разработан по исполнение пункта 2 указа президента Беларуси № 350 «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих» от 1 октября 2025 года (подробнее мы писали здесь). И отметили, что положениями проекта закона будут скорректированы нормы законов «О прокуратуре Республики Беларусь» и «О государственной службе».
Предыдущие нормативные акты предусматривали приостановление выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим в момент прохождения ими государственной гражданской службы, работы по трудовому договору либо в период, в течение которого они являются индивидуальным предпринимателем, адвокатом, осуществляют нотариальную деятельность.
По причине внесения изменений выплата пенсии за выслугу лет в связи с работой будет приостановлена до достижения пенсионером общеустановленного пенсионного возраста (в 2025 году для женщин это 58 лет, а для мужчин — 63 года). После достижения возраста — будет выплачиваться в полном объеме независимо от факта работы.
