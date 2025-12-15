Новосибирцам напомнили, что нельзя платить «чёрным» ритуальным агентам

«Горожане в случае скорбного события могут обратиться по телефону 227−55−95 для бесплатного заказа транспортировки умершего. Также важно знать, что немедленный приезд ритуальных агентов к дому после обращения в “скорую”, и т. д. свидетельствует о возможной продаже информации об ушедшем близком. Особенно насторожить должно навязывание родственникам услуг по организации похорон. Признаком “принуждения” является и распространение визиток ритуальных фирм со стороны представителей экстренных служб. Эти обстоятельства могут служить основанием для обращения граждан в прокуратуру и полицию».