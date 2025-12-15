Новосибирцам напомнили, что нельзя платить «чёрным» ритуальным агентам

Год назад мэрия Новосибирска кардинально реформировала систему транспортировки умерших в морги, запустив бесплатную для горожан централизованную службу по результатам открытого аукциона. Основной целью реформы стала защита граждан от «черных» ритуальных агентов, которые десятилетиями паразитировали на горе людей, создав целую систему незаконных заработков.
До изменений перевозкой тел занималась государственная служба, работавшая крайне нестабильно: родственникам порой приходилось ждать специализированный транспорт более десяти часов, а иногда и сутки. Этой ситуацией пользовались недобросовестные похоронные компании. Они перехватывали эвакуацию, взимая с семей крупные суммы, а иногда даже отменяли уже направленный официальный автомобиль. Их агенты зачастую появлялись в квартирах умерших раньше официальных служб благодаря покупке конфиденциальной информации о смерти у коррумпированных сотрудников экстренных служб.
Новая система обеспечила среднее время прибытия в 1,5 часа с момента вызова и полностью бесплатную услугу для жителей. Однако эти позитивные изменения, высоко оцененные новосибирцами, вызвали шквал жалоб в мэрию со стороны тех ритуальных компаний, которые потеряли теневые доходы. Как отмечают в службе эвакуации тел, многие из жалобщиков ранее фигурировали в уголовных делах, связанных с незаконной торговлей персональными данными об умерших, и готова предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию об их деятельности.
«Горожане в случае скорбного события могут обратиться по телефону 227−55−95 для бесплатного заказа транспортировки умершего. Также важно знать, что немедленный приезд ритуальных агентов к дому после обращения в “скорую”,
