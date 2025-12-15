Минтруда: зарплаты бюджетников увеличатся на 14% в Беларуси

В Беларуси в 2026-м увеличатся зарплаты работников бюджетных организаций, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Ранее мы писали о том, что по решению правительства зарплаты бюджетников вырастут в Беларуси с 1 января 2026 года.
И в Минтруда обратили внимание, что зарплаты бюджетников в 2026-м вырастут более чем на 14%, а еще увеличится минималка.
— Минимальная заработная плата с нового года также повысится, составив с 1 января 2026 года 858 рублей, — обратили внимание в ведомстве.
Также в Минтруда рассказали, что за январь-октябрь 2025-го в Беларуси номинальная начисленная зарплата бюджетников выросла на 18,8%, составив 2023 рубля. Темп роста реальной зарплаты составил 111,4%.
— Темпы роста заработной платы работников бюджетных организаций превышают рост заработной платы работников по экономике в целом почти на 2%, — обратила внимание замначальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Минтруда Татьяна Лукьянчикова.
