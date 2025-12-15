Ричмонд
Минтруда: зарплаты бюджетников увеличатся на 14% в Беларуси

Минтруда сказало о росте зарплат бюджетников в Беларуси на 14% в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в 2026-м увеличатся зарплаты работников бюджетных организаций, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Ранее мы писали о том, что по решению правительства зарплаты бюджетников вырастут в Беларуси с 1 января 2026 года.

И в Минтруда обратили внимание, что зарплаты бюджетников в 2026-м вырастут более чем на 14%, а еще увеличится минималка.

— Минимальная заработная плата с нового года также повысится, составив с 1 января 2026 года 858 рублей, — обратили внимание в ведомстве.

Также в Минтруда рассказали, что за январь-октябрь 2025-го в Беларуси номинальная начисленная зарплата бюджетников выросла на 18,8%, составив 2023 рубля. Темп роста реальной зарплаты составил 111,4%.

— Темпы роста заработной платы работников бюджетных организаций превышают рост заработной платы работников по экономике в целом почти на 2%, — обратила внимание замначальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Минтруда Татьяна Лукьянчикова.

Между тем Минздрав изменил условия прохождения интернатуры в Беларуси.

А еще пенсии за выслугу лет будут выплачиваться по-новому в Беларуси.