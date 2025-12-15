Карты крупного банка могут не работать 15 и 19 декабря в Беларуси

«Белинвестбанк» предупредил белорусов о возможных сбоях в работе карт.
Так в банке сказали, что в понедельник, 15 декабря, и в пятницу, 19 декабря, возможны перерывы в работе каналов дистанционного банковского обслуживания и обслуживании держателей карт. Карты могут быть периодически недоступны с 08.00 до 23.59 часов. Речь идет о краткосрочных перерывах в работе сайта и веб-приложения банка, мобильного и интернет-банкинга для физлиц и юрлиц.
Также возможны краткосрочные перерывы в работе в обслуживании держателей платежных карт в торговле и сервисных организациях, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах.
Причиной перерывов в работе карт станут плановые технологические работы.
Ранее также Беларусбанк предупредил о масштабном обновлении и недоступности многих операций.
Кроме того, Минтруда сказало, что зарплаты бюджетников увеличатся на 14% в Беларуси.
Тем временем пенсии за выслугу лет будут выплачиваться по-новому в Беларуси.