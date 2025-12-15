Карты крупного банка могут не работать 15 и 19 декабря в Беларуси

Так в банке сказали, что в понедельник, 15 декабря, и в пятницу, 19 декабря, возможны перерывы в работе каналов дистанционного банковского обслуживания и обслуживании держателей карт. Карты могут быть периодически недоступны с 08.00 до 23.59 часов. Речь идет о краткосрочных перерывах в работе сайта и веб-приложения банка, мобильного и интернет-банкинга для физлиц и юрлиц.