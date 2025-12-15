В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам энергетики, связанным с украинской военной промышленностью. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.