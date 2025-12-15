Белорусы могут застраховать деньги от кражи мошенниками и вернуть их

В Беларуси появилась возможность вернуть похищенные мошенниками деньги через страховку. Подробности рассказали в Министерстве финансов.
Так, в стране получает активное развитие страхования рисков держателей банковских платежных карт и рисков, связанных с использованием карточек и электронных кошельков.
Такие страховые договоры заключили уже более 345,3 тысячи белорусов.
В Минфине уточнили, что страховыми организациями предоставляется страховая защита в случаях несанкционированного списания денег с банковского счета с использованием карты или ее реквизитов, в том числе мошеннических транзакций через фишинг и скимминг для получения наличных с карты.
Можно застраховаться и от утери банковской карты, в том числе ее хищения (кража, грабеж, разбой, повреждение, неисправность банкомата или терминалов, утрата ПИН-кода).
При наступлении страхового случая, размер страховой выплата будет производиться в пределах установленной страховой суммы по банковской карте.
Например, если было несанкционированное списание денег, то выплата будет равна размеру документально подтвержденной суммы. А если карта была утеряна по разным причинам — в размере расходов, понесенных на изготовление новой банковской карточки (стоимости восстановления).
Еще в страховку могут быть включены расходы, которые вызывает блокировка банковской карты и нахождение в стоп-листе.
