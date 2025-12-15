Новочеркасская ГРЭС перестанет использовать уголь

Отмечается, что сейчас станция убыточна, работает в режиме вынужденной генерации. В рамках программы поэтапного вывода из эксплуатации устаревшего и изношенного оборудования, к 2036 году мощность электростанции сократится до 1,1 тыс. МВт, а к 2042 году — до 489 МВт.