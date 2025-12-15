Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками

В Министерстве финансов сказали, как белорусам вернуть деньги, украденные мошенниками.
Так, в Минфине сообщили, что у белорусских граждан есть возможность восполнить денежные средства, которые похитили мошенники с банковского счета или электронного кошелька. Условием для этого является механизм страхования.
— В Беларуси активно развивается добровольное страхования рисков держателей банковских платежных карточек, рисков связанных с использованием банковских платежных карточек и электронных кошельков, — прокомментировали в ведомстве.
В Минфине добавили, что деньги от кражи мошенников застраховали уже более 345 тысяч белорусов.
