Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками

Минфин: белорусы могут вернуть деньги после кражи мошенниками при одном условии.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве финансов сказали, как белорусам вернуть деньги, украденные мошенниками.

Так, в Минфине сообщили, что у белорусских граждан есть возможность восполнить денежные средства, которые похитили мошенники с банковского счета или электронного кошелька. Условием для этого является механизм страхования.

— В Беларуси активно развивается добровольное страхования рисков держателей банковских платежных карточек, рисков связанных с использованием банковских платежных карточек и электронных кошельков, — прокомментировали в ведомстве.

В Минфине добавили, что деньги от кражи мошенников застраховали уже более 345 тысяч белорусов.

Здесь мы подробнее писали о том, что белорусы могут застраховать деньги от кражи мошенниками и вернуть их.

Кроме того, Минтруда сказало, что зарплаты бюджетников увеличатся на 14% в Беларуси.

Тем временем карты крупного банка могут не работать 15 и 19 декабря в Беларуси. Ранее также Беларусбанк предупредил о масштабном обновлении и недоступности многих операций.