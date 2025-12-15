Госконтроль предупредил о проверке почти 1900 предприятий по всей Беларуси

В Комитете государственного контроля сообщили о выборочных проверках в областях и Минске.
В план проверок вошли 1883 субъекта хозяйствования. Проверки будут проходить в первом полугодии 2026-го. Также планируются совместные проверки несколькими контролирующими органами. Под совместные проверки подпадут 219 предприятий.
В КГК уточнили, что больше всего проверок запланировало МЧС (25,2% от общего числа). Также большой объем проверок будет осуществлен Минтруда и соцзащиты (17,9%), Госстандартом (11,5%), Минфином (10%), Белстатом (8,7%), Минприроды (8,6%).
— Органами Комитета госконтроля запланировано 90 проверок (4,2% от общего количества проверок), — прокомментировали в пресс-службе.
Еще в Госконтроле отметили, что примерно 73% из запланированных проверок будут проведены в рамках надзора, а остальные будут представлять собой проверку финансово-хозяйственной деятельности контролирующими органами.
Планы выборочных проверок опубликованы на официальном сайте КГК.
Тем временем Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи мошенниками. Здесь мы подробнее писали о том, что белорусы могут застраховать деньги от кражи мошенниками и вернуть их.
А еще Минлесхоз предостерег белорусов, которое хотят срубить новогоднюю елку в лесу: «Дешевле купить».