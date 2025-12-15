Ричмонд
В Латвии пенсионеры с гражданством Беларуси могут потерять часть льгот

Пенсионеры с гражданством Беларуси могут потерять льготы в Латвии.

Источник: Комсомольская правда

В Латвии пенсионеры с белорусским гражданством могут лишиться части льгот, пишет БелТА со ссылкой на латвийские СМИ.

Так, в соседней с Беларусью Латвии обсуждается инициатива, которая предлагает лишить права на бесплатный проезд в рижском общественном транспорте пенсионеров, которые имеют гражданство Беларуси и России.

— Пенсионеры с российскими и белорусскими паспортами больше не должны пользоваться этой льготой, — заявил депутат Рижской думы от Национального объединения Ансис Пуполс, выступивший с данной инициативой.

По словам депутата, такое предложение предлагается внести в законодательные органы уже в январе. Причем муниципальными структурами уже анализируются возможные последствия данной инициативы, а также экономический эффект для городского бюджета.

Предварительно, отмена льгот может затронуть около шести тысяч пенсионеров.

При этом в соцсетях предложение вызвало шквал критики. Пользователи обращают внимание на то, что многие из пенсионеров, которых хотят лишить льгот, десятилетиями жили и работали в Латвии и исправно платили налоги.

Тем временем пенсии за выслугу лет будут выплачиваться по-новому в Беларуси.

Кроме того, Минтруда сказало, что зарплаты бюджетников увеличатся на 14% в Беларуси.