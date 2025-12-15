Донской зернотрейдер подал второй миллиардный иск к Сирии

По информации издания, это уже второе судебное разбирательство компании с сирийскими властями. Созданная в 2022 году «Паллада» ранее подала иск к Центробанку Сирии и сирийской государственной зерновой корпорации на сумму 5,6 млрд руб. Компания также попыталась арестовать счета сирийского ЦБ, однако суд отказал в этом требовании. Рассмотрение дела продолжается.