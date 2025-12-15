План социально-экономического развития на 2026 год принят в Беларуси

Документом определены поквартальные значения важнейших показателей и параметров социально-экономического развития, ключевые показатели эффективности работы организаций, а также задачи в сфере социально-экономического развития Республики Беларусь, среди которых стимулирование инвестиционной деятельности, ускоренное развитие финансового рынка, технологическое развитие, обеспечение эффективной работы государственных организаций и др.